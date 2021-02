Il Monza ha già scelto il super regalo per la serie A: è in scadenza (Di martedì 2 febbraio 2021) L’amicizia tra Boateng a Ribery decisiva per il trasferimento del francese, in scadenza con la Fiorentina, al Monza nella prossima stagione Neppure il tempo di salutare il calciomercato di gennaio che il Monza guarda già oltre. La società brianzola, nonostante i tanti investimenti compiuti per raggiungere la seconda promozione consecutiva, non ha ancora completato i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) L’amicizia tra Boateng a Ribery decisiva per il trasferimento del francese, incon la Fiorentina, alnella prossima stagione Neppure il tempo di salutare il calciomercato di gennaio che ilguarda già oltre. La società brianzola, nonostante i tanti investimenti compiuti per raggiungere la seconda promozione consecutiva, non ha ancora completato i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Monza già Ribery al Monza con Balotelli e Boateng: il Condor Galliani vola sempre alto

... secondo France Football, Galliani ha già contattato l'ex fuoriclasse del Bayern Monaco in vista di una possibile storica promozione nella massima serie. Ribery con Boateng a Monza: Galliani ci prova ...

Metro M5: che fine ha fatto la Lilla a Monza?

... «I cittadini sono fermi alla promessa di completare il progetto definitivo entro dicembre 2019 " dice - È già passato più di un anno». LEGGI Le notizie sulla M5 a Monza Saltata l'ufficialità delle ...

Cabiate, bambina morta a 18 mesi: arrestato il compagno della madre. Sul corpo tracce di abusi sessuali Corriere della Sera