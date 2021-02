Il M5s perde altri pezzi: Carelli passa al Gruppo Misto (Di martedì 2 febbraio 2021) Il deputato Emilio Carelli lascia il Movimento 5 stelle e approda al Gruppo Misto: “Ha perso l’anima, troppe persone incompetenti” “Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima“. Lo afferma il deputato Emilio Carelli precisando: “La mia decisione arriva… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Il deputato Emiliolascia il Movimento 5 stelle e approda al: “Ha perso l’anima, troppe persone incompetenti” “Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dalparlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima“. Lo afferma il deputato Emilioprecisando: “La mia decisione arriva… L'articolo Corriere Nazionale.

