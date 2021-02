Il M5S accetta anche la Boschi ministra pur di restare al potere. Ma c’è aria di spaccatura (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel corso di questi anni il M5S ha sviluppato uno stomaco davvero di ferro. Lo dimostra il fatto che digerisce di tutto. Da Salvini a Renzi, da Bersani ai Responsabili. E poi la Tav, il Tap, il doppio mandato, il poltronismo. Tutto, purché si mantenga quel caro vecchio sistema che fuori dall’Aula in tante campagne elettorali hanno criticato e attaccato. E adesso sta per arrivare un altro gran boccone da digerire. Ma ce la faranno anche stavolta. Trattasi di “Lady Etruria”, come la chiamavano. Maria Elena Boschi. La braccio destro di Renzi è data sempre più probabile come ministra, e quindi sarà bellissimo vedere i 5Stelle che faranno il governo insieme a lei, seduto vicini vicini.



