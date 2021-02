Il lavoro dei sogni? pagati per guardare Netflix e mangiare pizza (Di martedì 2 febbraio 2021) Vi piacciono le serie tv su Netflix? Passereste ore a guardarle, facendo binge watching? Al contempo, vi piace azzannare la pizza sul divano guardando la tv? Se avete risposto un triplo si, allora l'annuncio di BonusFinder è pane per i vostri denti. Si, sembra incredibile, eppure è realtà: pagati per mangiare pizze e guardare serie tv. Il sito americano di offerte per online gaming sta cercando un candidato che «voglia informarci dei migliori programmi Netflix abbinabili alle migliori pizze da asporto». Quale modo migliore per celebrare la Giornata nazionale della pizza il 9 febbraio, che essere pagati per fare il lavoro dei sogni: sedersi, rilassarsi e gustare una pizza di qualità mentre si sta ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Vi piacciono le serie tv su? Passereste ore a guardarle, facendo binge watching? Al contempo, vi piace azzannare lasul divano guardando la tv? Se avete risposto un triplo si, allora l'annuncio di BonusFinder è pane per i vostri denti. Si, sembra incredibile, eppure è realtà:perpizze eserie tv. Il sito americano di offerte per online gaming sta cercando un candidato che «voglia informarci dei migliori programmiabbinabili alle migliori pizze da asporto». Quale modo migliore per celebrare la Giornata nazionale dellail 9 febbraio, che essereper fare ildei: sedersi, rilassarsi e gustare unadi qualità mentre si sta ...

Ultime Notizie dalla rete : lavoro dei Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

In questo luogo è avvenuto uno dei più grandi massacri che l'essere umano abbia mai conosciuto. Il vasto complesso di campi di concentramento e di lavoro formarono un sistema concentrazionario ...

Farmaceutici in Borsa: scintille tra vaccini, cure e test

...lavoro su un vaccino anti - Covid - 19 molto atteso in tutto il mondo perché, a differenza degli altri attualmente in circolazione, è monodose. Il 29 gennaio la società ha pubblicato i risultati dei ...

Allarme occupazione, il 29% dei giovani senza lavoro IL GIORNO Moda: Cnmi e Confartigianato Imprese insieme per sostenere valori Made in Italy

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Camera Nazionale della Moda Italiana e Confartigianato Imprese hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a realizzare una collaborazione strategica per ampliare il ...

La Lombardia cerca infermieri che lavorino gratis per il vaccino anti-covid

'Si ritiene indispensabile - scrivono - che un servizio di alto impatto sociosanitario come la vaccinazione debba essere formalizzato anche attraverso una forma contrattuale che riconosca il valore de ...

