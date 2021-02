Il Governo perde tempo, l'Italia la partita dell'energia (Di martedì 2 febbraio 2021) Dietro le quinte delle trattative per la formazione di un nuovo Governo si gioca una partita molto importante per il futuro dell'industria petrolifera Italiana. Che non è fatta solo di Eni, ma di tutte le imprese specializzate nel settore dell'estrazione di idrocarburi. La partita riguarda la possibilità di effettuare prospezioni ed estrazione di gas e petrolio nei mari Italiani. Questa possibilità era stata congelata nel febbraio del 2019, quando l'allora Governo gialloverde approvò il decreto Semplificazioni con una moratoria di 18 mesi sulle trivellazioni offshore. Come ricorda La Verità, sul sito del ministero dello Sviluppo Economico ci sono ancora i riferimenti a quel decreto del febbraio 2019, dove "entro 18 ... Leggi su panorama (Di martedì 2 febbraio 2021) Dietro le quintee trattative per la formazione di un nuovosi gioca unamolto importante per il futuro'industria petroliferana. Che non è fatta solo di Eni, ma di tutte le imprese specializzate nel settore'estrazione di idrocarburi. Lariguarda la possibilità di effettuare prospezioni ed estrazione di gas e petrolio nei marini. Questa possibilità era stata congelata nel febbraio del 2019, quando l'alloragialloverde approvò il decreto Semplificazioni con una moratoria di 18 mesi sulle trivellazioni offshore. Come ricorda La Verità, sul sito del ministeroo Sviluppo Economico ci sono ancora i riferimenti a quel decreto del febbraio 2019, dove "entro 18 ...

