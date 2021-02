Il futuro per le imprese italiane? In Africa e nel Golfo. Il libro di Guandalini (Di martedì 2 febbraio 2021) Collegare le menti. Creare il futuro. Dopo il Covid-19 Cooperazione. Espressione di una volontà. Onnicomprensiva. Spesso rinnegata. Al di là del mar Mediterraneo. Sessantamila anni fa, sulle tracce di lontane migrazioni preistoriche, i nostri antenati, partendo dall’Africa, si sono diffusi su tutto il pianeta. Il Continente Nero. Aiutarli a casa loro. Nihil sub sole novi. Ha prevalso lo schema colonialista. Narrato con realismo dal film, di Alberto Sordi, Finché c’è guerra c’è speranza. Mentre, silenziosa, la Cina, sta presidiando il territorio. Serve un piano Marshall, sempre quello gira nelle menti più esposte del Vecchio Continente. Non comparabile al metodo d’approccio verso l’area del Golfo. Quali saranno le strategie d’investimento? Come cambia l’orientamento delle imprese e delle istituzioni finanziarie? E il ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Collegare le menti. Creare il. Dopo il Covid-19 Cooperazione. Espressione di una volontà. Onnicomprensiva. Spesso rinnegata. Al di là del mar Mediterraneo. Sessantamila anni fa, sulle tracce di lontane migrazioni preistoriche, i nostri antenati, partendo dall’, si sono diffusi su tutto il pianeta. Il Continente Nero. Aiutarli a casa loro. Nihil sub sole novi. Ha prevalso lo schema colonialista. Narrato con realismo dal film, di Alberto Sordi, Finché c’è guerra c’è speranza. Mentre, silenziosa, la Cina, sta presidiando il territorio. Serve un piano Marshall, sempre quello gira nelle menti più esposte del Vecchio Continente. Non comparabile al metodo d’approccio verso l’area del. Quali saranno le strategie d’investimento? Come cambia l’orientamento dellee delle istituzioni finanziarie? E il ...

