Il doppiatore italiano di Dawson confessa: "Lo odiavo era uno sfigato. Avrei voluto fare Pacey"

Il 15 gennaio Dawson's Creek è sbarcato finalmente su Netflix, per la gioia mia e di tutti quelli che 20 anni fa hanno seguito le avventure di Jen, Dawson, Joey e Pacey a Capeside. Per l'occasione Gianluca Gazzoli di Radio Deejay ha raggiunto al telefono Francesco Pezzulli, per chiedergli com'è stato doppiare Dawson Leery. "Lavoravo alla serie che avevo già 25 anni. In realtà ho vissuto quell'esperienza con grande conflitto. La verità la dico adesso, io odiavo Dawson, per me era uno sfigato. mentre mi sarebbe piaciuto da morire fare Pacey. Ti ho bruciato la domanda se ero team Dawson o Pacey? Tutta la vita il secondo dai. Ma ti pare uno che scavalcava alle 2 di notte per parlare. Lui tra l'altro mi è ...

