Il decreto "Ristori 5" spetta al prossimo Governo. E quindi ritarda (Di martedì 2 febbraio 2021) Appena una settimana fa, quando Giuseppe Conte è salito al Colle per dimettersi, l'obiettivo era di tenere i nuovi aiuti anti Covid fuori dalla crisi di Governo. Perché le chiusure di Natale e l'appendice dell'Italia a prevalenza arancione di gennaio devono essere controbilanciate - quantomeno in parte - dai soldi per i bar, i ristoranti, i negozi, le palestre e per tutte le altre attività colpite dalle restrizioni. E poi - questo l'aveva promesso il Governo a dicembre - con il decreto Ristori 5 di gennaio era atteso un conguaglio per le perdite del 2020. Le ultime valutazioni dell'esecutivo cambiano però direzione di marcia: sarà il prossimo Governo a occuparsene. Il ragionamento maturato a palazzo Chigi e nei ministeri è che la partita è troppo grande per essere giocata da un ...

