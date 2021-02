Il cybercrime è la terza economia mondiale. "10 milioni di danni dal secondo"

(Di martedì 2 febbraio 2021) Una password vale 500 dollari.CybergON iprovocati dal solo Ransomware arriveranno a 20 miliardi di dollari. Intanto gli hacker attaccano altri hacker per rubare le cyberarmi con cui portare a segno i loro disegni criminali

Una password vale 500 dollari. Il cybercrime costerà 10 milioni di dollari al secondo per tutto il 2021 e secondo CybergON i danni provocati da Ransomware arriveranno a 20 miliardi di dollari. Intanto gli hacker attaccano altri hacker per rubare le cyberarmi con cui portare a segno i loro disegni criminali. Una password può valere anche 500 dollari. È quello che hanno scoperto alcuni ricercatori che hanno dimostrato come un gruppo di hacker nordcoreani abbia messo nel mirino gli impiegati di alto livello ...