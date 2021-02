Il costo della pandemia: -8,8% del Pil in Italia, -6,8% nell’Eurozona (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’anno della pandemia, e del doppio lockdown primaverile e autunnale, secondo l’Istat si chiude per l’Italia con un calo del prodotto interno lordo dell’8,8%. Questo in un panorama europeo e mondiale dove abbondano i risultati negativi nelle principali economie nazionali. Con la solitaria eccezione di una Cina capace di segnare, anche nel 2020, un +2,3% del Pil rispetto all’anno precedente. Mentre l’altro gigante Usa, pur forte di un +4% nel quarto e ultimo trimestre dell’anno, dato cui non sono estranee … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’anno, e del doppio lockdown primaverile e autunnale, secondo l’Istat si chiude per l’con un calo del prodotto interno lordo dell’8,8%. Questo in un panorama europeo e mondiale dove abbondano i risultati negativi nelle principali economie nazionali. Con la solitaria eccezione di una Cina capace di segnare, anche nel 2020, un +2,3% del Pil rispetto all’anno precedente. Mentre l’altro gigante Usa, pur forte di un +4% nel quarto e ultimo trimestre dell’anno, dato cui non sono estranee … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

