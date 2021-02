Il commissario Ricciardi terza puntata | il ritorno di Livia ma è Enrica a far sorridere Ricciardi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sarà difficile capire che cosa prova per la bellacon ildia Napoli oppuresa quelli che sono i suoi sentimenti per la giovane vicina di casa? Lo scopriremo forse nellade Ilin onda l’8 febbraio 2021. Le anticipazioni ci rivelano cheha deciso di tornare a Napoli, in villeggiatura per l’estate, convinta che Alfonsosia l’uomo della sua vita. Ha compreso il suo malessere, ha capito perchè soffre per la morte di suo figlio e in lui ha trovato quello che non aveva mai visto prima in nessun altro uomo. Manon sa che nel cuore di ...