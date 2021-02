Il Commissario Ricciardi replica della seconda puntata su Rai Premium

RaiPremium : Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti… - Raiofficialnews : Stasera alle 21.25 su @RaiUno, una nuova indagine de #IlCommissarioRicciardi, la serie con @LinoGuanciale tratta da… - RaiPremium : Alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' 1° puntata | con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansi… - fiorellaqueen91 : RT @RaiPremium: Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti #IlCommi… - Ros36292999 : RT @RaiPremium: Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti #IlCommi… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

... le riprese in piazza del Gesù e piazza Dante a Napoli A Ischia sui luoghi di "Storia del nuovo cognome" 'Storia del nuovo cognome', i luoghi della fiction Tv 'Il', le location ...L'attore abruzzese, ora protagonista de Il, non vuole impegnarsi nella lunga serialità, e non sembra intenzionato a cambiare idea. Alessandra Mastronardi aveva pensato in un ...Una nuova esperienza artistica interpretando Andrea Capece per il giovane artista di Gragnano dopo l'esordio in "Gomorra 3" ed altre tre serie di successo.NAPOLI – Un nuovo talento della scuola Laborart Centro Artistico di Gragnano, si fa strada nel mondo del cinema e delle serie tv. Stiamo parlando di Domenico Cuomo, tra i protagonisti del terzo episod ...