Il comitato esecutivo del Cio respinge le denunce contro la Fifa e Infantino

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) Lo scorso autunno l’agenzia svizzera Sport 7 aveva denunciato laper la gestione del mercato, mentre dal mese si luglio il presidente Gianniè stato oggetto di indagini penali in Svizzera per gli incontri con l’ex procuratore generale Michael Lauber. Ildel Cio, però,questeperché “fuori dal campo di applicazione del Codice Etico del Cio”, mentre per quanto riguarda, la cui accusa poteva essere presa in considerazione, c’era “assenza di prove di fatti specifici di cui Giannipotesse essere personalmente accusato” quindi “la denuncia deve essere respinta”. SportFace.