Il Centrodestra vuole davvero governare? Le occasioni perdute secondo Zacchera (Di martedì 2 febbraio 2021) Una vecchia regola, non solo in politica, insegna che non si punta mai su di un cavallo solo perché – se si azzoppa – si perde la corsa. Mi sembra il caso di un centro-destra più o meno granitico che in questa crisi si è auto-bloccato sullo slogan “vogliamo le elezioni!” rischiando di rimanere pericolosamente esposto ai contropiedi avversari e fuori dai giochi, senza saper impostare nuove regole in campo. In politica, soprattutto stando all’opposizione, bisogna saper scombinare i piani dell’avversario oltretutto ben sapendo che l’ipotesi elezioni è preconcettualmente respinta da chi teme di perdere in un eventuale voto anticipato e farà di tutto pur di non portare Mattarella a sciogliere le Camere. Un copione già scritto, quindi, ma con la constatazione che Salvini & C. non hanno predisposto un piano b capace di scombinare le carte e di saper attirare all’ovile quegli eletti a ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Una vecchia regola, non solo in politica, insegna che non si punta mai su di un cavallo solo perché – se si azzoppa – si perde la corsa. Mi sembra il caso di un centro-destra più o meno granitico che in questa crisi si è auto-bloccato sullo slogan “vogliamo le elezioni!” rischiando di rimanere pericolosamente esposto ai contropiedi avversari e fuori dai giochi, senza saper impostare nuove regole in campo. In politica, soprattutto stando all’opposizione, bisogna saper scombinare i piani dell’avversario oltretutto ben sapendo che l’ipotesi elezioni è preconcettualmente respinta da chi teme di perdere in un eventuale voto anticipato e farà di tutto pur di non portare Mattarella a sciogliere le Camere. Un copione già scritto, quindi, ma con la constatazione che Salvini & C. non hanno predisposto un piano b capace di scombinare le carte e di saper attirare all’ovile quegli eletti a ...

