Il caso Astrazeneca mette in crisi il piano Viola e Burioni: Non blocca il contagio (Di martedì 2 febbraio 2021) Astrazeneca ha scombinato i piani del commissario Domenico Arcuri: adesso gli under 55 potrebbero essere vaccinati prima ancora degli over 80, ovvero la fascia di popolazione più a rischio. Il ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021)ha scombinato i piani del commissario Domenico Arcuri: adesso gli under 55 potrebbero essere vaccinati prima ancora degli over 80, ovvero la fascia di popolazione più a rischio. Il ...

matteo_turri : RT @limesonline: ??? Appunto geopolitico Figuraccia o manovra negoziale? In ogni caso, Londra ha ricevuto un avvertimento. L'Ue, i vaccin… - giannettimarco : RT @limesonline: ??? Appunto geopolitico Figuraccia o manovra negoziale? In ogni caso, Londra ha ricevuto un avvertimento. L'Ue, i vaccin… - ventu1959 : RT @NicolaMelloni: Bizzarro che l'articolo sul @Corriere che incensa la campagna vaccinale in UK dimentichi di dire che: 1) viene fatto un… - Rosyfree74 : RT @NicolaMelloni: Bizzarro che l'articolo sul @Corriere che incensa la campagna vaccinale in UK dimentichi di dire che: 1) viene fatto un… - mdimagritt : RT @NicolaMelloni: Bizzarro che l'articolo sul @Corriere che incensa la campagna vaccinale in UK dimentichi di dire che: 1) viene fatto un… -