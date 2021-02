(Di martedì 2 febbraio 2021) Nella seconda puntata de Ilche vedremo venerdì 5 febbraio 2021 in prima serata su Rai Uno, tornerà a far parte della, con una, ladel. A rendere ufficiale la notizia è stata proprio la conduttrice dello show Milly Carlucci, intervenuta durante l’ultima puntata de ‘La Vita in Diretta’. “(…) Baby Alieno torna perché non si poteva eliminare un personaggio così simpatico (…) Quindi unaanima entrerà dentro Baby Alieno. Chi sarà? Noi cominceremo proprio con lo spareggio tra Pecorella e Baby Alieno, con la suapersonalità (…)” Come viene riportato anche sul sito ‘davidemaggio.it‘, queste sono state le parole dette dalla conduttrice ...

Tele_Visionaro : RT @john__pemberton: e voi preferite questo schifo al Cantante Mascherato? - tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato, maschera ‘Baby Alieno’ ritorna in gara: nuova identità #ilcantantemascherato - ficusofDOOM : Raga vi ricordo venerdì sera c'è il cantante mascherato secondo me la tigre azzurra è Fogli #tzvip - ClarabellaBest : RT @caterinabalivo: ?? SHOCK ?? Chi sarà il nuovo #BabyAlieno?!? ???? @IlCantanteRai1 @milly_carlucci #IlCantanteMascherato - _Alessio_88 : RT @john__pemberton: e voi preferite questo schifo al Cantante Mascherato? -

La maschera tornerà in gara con un nuovo artista dopo l'abbandono dei Ricchi e PoveriE' intervenuto anche a proposito dell'inizio del programma di Rai 1 Ilcondotto da Milly Carlucci che va in onda il venerdì sera in concorrenza con Il grande fratello vip e ha ...Baby Alieno ritorna in gara al Cantante Mascherato. Ad annunciarlo è stata proprio Milly Carlucci, la conduttrice dello show di Rai Uno. Durante un collegamento con La Vita in diretta, la presentatric ...L'imprevisto in una diretta tv non sempre vien per nuocere, anzi: può succedere che il malore di uno dei componenti dei Ricchi e poveri all'interno della maschera del «Baby alieno», durante la prima p ...