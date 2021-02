Il Cantante Mascherato: l’eliminato della prima puntata del 29 gennaio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato 2021, l’eliminato della prima puntata del 29 gennaio è il Baby Alieno. Ma chi si nasconde sotto la maschera? Video Aggiornamento del 2 febbraio: in seguito all’autoeliminazione dei Ricchi e Poveri, nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato, in onda venerdì, tornerà la maschera del Baby Alieno, ma al suo interno ci sarà un altro personaggio misterioso. All’inizio della puntata ci sarà subito uno spareggio, tra il “nuovo” Baby Alieno e la Pecorella. Ecco l’annuncio di Milly Carlucci: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 2 febbraio 2021) Ildel 29è il Baby Alieno. Ma chi si nasconde sotto la maschera? Video Aggiornamento del 2 febbraio: in seguito all’autoeliminazione dei Ricchi e Poveri, nella secondade Il, in onda venerdì, tornerà la maschera del Baby Alieno, ma al suo interno ci sarà un altro personaggio misterioso. All’inizioci sarà subito uno spareggio, tra il “nuovo” Baby Alieno e la Pecorella. Ecco l’annuncio di Milly Carlucci: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IlRai1 ...

ilavfd : RT @helis94: Niente ormai 'ha stato casalino' per tutto. Rocco vuoi mandare una mail anche alla mia università per chiedere di oscurare le… - DiegoCandiani : RT @john__pemberton: e voi preferite questo schifo al Cantante Mascherato? - piudigitaleh : @helis94 Il lupo del cantante mascherato, aiutooooo ?????????? - piudigitaleh : RT @helis94: Niente ormai 'ha stato casalino' per tutto. Rocco vuoi mandare una mail anche alla mia università per chiedere di oscurare le… - helis94 : Niente ormai 'ha stato casalino' per tutto. Rocco vuoi mandare una mail anche alla mia università per chiedere di o… -