Il Cantante Mascherato, la decisione di Milly Carlucci su Baby Alieno (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo il malore dei Ricchi e Poveri a Il Cantante Mascherato e la scelta di abbandonare lo show, Milly Carlucci ha preso una decisione riguardo la maschera di Baby Alieno. La conduttrice, ospite de La Vita in Diretta di Alberto Matano, ha annunciato che il pubblico vedrà di nuovo la maschera. “Non è giusto che un personaggio come il Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato – ha spiegato –. Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio all’inizio della puntata contro la Pecorella”. Nella prossima puntata dunque sotto la maschera di Baby Alieno potrebbe nascondersi un altro personaggio famoso. I Ricchi e Poveri, come è noto, hanno abbandonato la trasmissione, palesando la volontà di ritirarsi dopo la ... Leggi su dilei (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo il malore dei Ricchi e Poveri a Ile la scelta di abbandonare lo show,ha preso unariguardo la maschera di. La conduttrice, ospite de La Vita in Diretta di Alberto Matano, ha annunciato che il pubblico vedrà di nuovo la maschera. “Non è giusto che un personaggio come ilsia uscito senza essere eliminato – ha spiegato –. Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio all’inizio della puntata contro la Pecorella”. Nella prossima puntata dunque sotto la maschera dipotrebbe nascondersi un altro personaggio famoso. I Ricchi e Poveri, come è noto, hanno abbandonato la trasmissione, palesando la volontà di ritirarsi dopo la ...

caterinabalivo : ?? SHOCK ?? Chi sarà il nuovo #BabyAlieno?!? ???? @IlCantanteRai1 @milly_carlucci #IlCantanteMascherato - Lissosweet : RT @eliscrivecose: Motivo per il quale non avete scuse per non sintonizzarvi sul cantante mascherato venerdì, soprattutto se la vostra alte… - Notiziedi_it : ‘Il cantante mascherato’ al via, Milly Carlucci e il retroscena: ‘Una nottata terribile’ - sheneedsjawaad : No ma io venerdì vedo il cantante mascherato, veramente - gioosw : non vedo l’ora di vedere il cantante mascherato venerdì -