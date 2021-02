Il Campione della Lazio approda a L’Isola dei Famosi | il motivo della scelta

Leggi su ck12

(Di martedì 2 febbraio 2021) Finalmente arriva la conferma, lunedì 8 marzo parte “dei” edizione 2021, definito il cast di conduttori, inviati e opinionisti ancora da completare quello relativo ai partecipanti ma con una sorpresa in arrivo: nella competizione ci sarà anche l’exPaul Gascoigne. Finalmente dopo tanta attesa, tanti dubbi e qualche certezza arriva la conferma. Lunedì 8 marzo parte “dei” edizione 2021. Il reality show torna, a due anni di distanza dell’ultimo show, per la quindicesima edizioneserie e promette di essere uno degli eventi televisivi dell’anno. Come ampiamente riportato da Cronaka 12 il programmaBanijay Group ...