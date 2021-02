Il campionato argentino non si chiamerà più Maradona: il contenzioso sull’eredità spaventa l’AFA (Di martedì 2 febbraio 2021) La Diego Maradona Cup non si chiamerà più così. Il campionato di prima divisione argentino, che alla morte del Pibe gli era stato intitolato, perde il “Maradona”. Troppi problemi per lo sfruttamento del nome, troppi contenziosi aperti sull’eredità: l’AFA ha deciso di togliersi di mezzo ed evitare future controversie legali. Secondo La Nacion i vertici della Lega hanno intenzione di evitare ogni attrito con la famiglia di Diego. Soprattuttoin un momento in cui la tensione tra le figlie e l’avvocato Matías Morla, legale rappresentante della star nella sua ultima fase, è altissima. E’ proprio Morla infatti che aveva dato il suo consenso affinché il torneo fosse intitolato a Maradona. Morla è il presidente di Sattivca SA, società che ha registrato almeno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) La DiegoCup non sipiù così. Ildi prima divisione, che alla morte del Pibe gli era stato intitolato, perde il “”. Troppi problemi per lo sfruttamento del nome, troppi contenziosi apertiha deciso di togliersi di mezzo ed evitare future controversie legali. Secondo La Nacion i vertici della Lega hanno intenzione di evitare ogni attrito con la famiglia di Diego. Soprattuttoin un momento in cui la tensione tra le figlie e l’avvocato Matías Morla, legale rappresentante della star nella sua ultima fase, è altissima. E’ proprio Morla infatti che aveva dato il suo consenso affinché il torneo fosse intitolato a. Morla è il presidente di Sattivca SA, società che ha registrato almeno ...

