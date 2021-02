Il calendario societario 2021 di Pirelli

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo attivo nella produzione di pneumatici ha comunicato ildegli eventi societari dell’intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale. I vertici dihanno inoltre specificato che, tenuto conto della data indicata per l’assemblea, il pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2020, ove deliberato, avrebbe luogo nel mese di giugnoMercoledì 10/03/CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2020 Mercoledì 31/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del piano Industriale-2023/2025Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria del piano Industriale- 2023/2025 Mercoledì ...

