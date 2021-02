(Di martedì 2 febbraio 2021) Se era rimasto qualche dubbio sul fatto che la pandemia stesse amplificando le disuguaglianze sociali, ci ha pensato l’Istat a risolverli. Dopo il recupero dei dati sull’occupazione italiana fatto registrare a partire dall’estate con la fine del primo lockdown, dall’autunno la situazione è tornata a peggiorare a causa della seconda ondata e delle nuove chiusure. A dicembre, mese lavorativamente frizzante in tempi normali tra il natale alle porte e le vacanze di fine anno, gli occupati sono diminuiti di 101mila unità, un numero già di per sé tragico, ma reso ancora più preoccupante dalla suddivisione dicon cui questo è avvenuto. Si è trattato infatti di un crollo quasi esclusivamente femminile, con 99mila donne che sono finite disoccupate o inattive. Un fenomeno che si ritrova, sebbene con numeri un po’ meno estremi,guardando a tutto ...

Corriere : Lavoro, la crisi colpisce le donne: sono il 98% di chi ha perso il posto - walterwhiteITA : Il 98% di chi ha perso il lavoro è donna, il Covid è anche una questione di genere - OrnellaFelici : Mamma Bruna è un miracolo vivente: guarita dal Coronavirus a 99 anni: Bruna è guarita dal Covid a 99 anni: un mirac… - xaidnlou : @nbsunsets @hecat0 @kohforoi Io ho usato l'mpreg una volta, solo che aveva una motivazione, e assicuro che 98% di c… - AnnalisaChirico : Nel mondo del lavoro, sono le donne ad essere le più colpite dalla disoccupazione: il 98% di chi ha perso il lavoro… -

Dati Istat: su 101mila nuovi disoccupati, 99mila sono donne. La pandemia ha accentuato il problema della disparità di genere ...