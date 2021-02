Il 57,2% degli italiani vuole il voto Il sondaggio che scuote il Palazzo (Di martedì 2 febbraio 2021) La maggioranza degli italiani chiede le elezioni politiche anticipate. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 2 febbraio 2021) La maggioranzachiede le elezioni politiche anticipate. E' il dato principale delrealizzato per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle... Segui su affar.it

matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4 da @NicolaPorro? Credo di essere stato CHIARO: se il governo non ha i numeri si faccia da p… - ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - Rinaldi_euro : Il 57,2% degli italiani vuole il voto. Il sondaggio che scuote il Palazzo - - cocchi2a : @AndreaOrlandosp State ancora giocando al suo gioco? In palio c'è molto di più delle poltrone che quello vuole, c'è… - Pissed_and_Love : RT @PerorasoloRo: #Scalfarotto ha detto poco fa che lui deve decidere liberamente cosa fare anche se rappresenta il 3% degli italiani...ben… -