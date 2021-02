Iconize censurato nella serie su Elettra Lamborghini e non solo: cosa è successo? (Di martedì 2 febbraio 2021) Sembra che la solida amicizia tra l’ereditiera Elettra Lamborghini e il content creator Iconize sia arrivata al capolinea. Perché? Per una serie di coincidenze e circostanze che adesso vi spiegheremo. Stando a quanto apprendiamo da Novella 2000, Elettra Lamborghini avrebbe finito di registrare le puntate per la serie che racconta la sua vita. La serie è intitolata “Elettra (e il resto scompare)” e ripercorre la vita e la carriera dell’ereditiera più famosa del mondo. Fra questi eventi anche il suo tanto chiacchierato e blindato matrimonio, al quale avrebbe preso parte anche Iconize. Non solo. Il content creator avrebbe partecipato anche all’addio al nubilato della Lamborghini, ... Leggi su trendit (Di martedì 2 febbraio 2021) Sembra che la solida amicizia tra l’ereditierae il content creatorsia arrivata al capolinea. Perché? Per unadi coincidenze e circostanze che adesso vi spiegheremo. Stando a quanto apprendiamo da Novella 2000,avrebbe finito di registrare le puntate per lache racconta la sua vita. Laè intitolata “(e il resto scompare)” e ripercorre la vita e la carriera dell’ereditiera più famosa del mondo. Fra questi eventi anche il suo tanto chiacchierato e blindato matrimonio, al quale avrebbe preso parte anche. Non. Il content creator avrebbe partecipato anche all’addio al nubilato della, ...

trash_italiano : MA ICONIZE CENSURATO ?? #noneladurso - DebLGioia : @pazzeska4 Forse sbaglio ma è stata una scelta di mediaset e discovery, entrambe hanno censurato l immagine di Iconize.. In tutti i filmati. - Benniiboh : no Tommi non è iconize quello l’hanno perfino censurato dalla clip mandata in onda ieri sera preoccupati del pesce nemo #tzvip - BABYM582 : RT @trash_italiano: MA ICONIZE CENSURATO ?? #noneladurso - Laura78127122 : RT @trash_italiano: MA ICONIZE CENSURATO ?? #noneladurso -

