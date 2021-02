Iconize censurato nella serie su Elettra Lamborghini e non solo | cosa è successo?

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sembra che la solida amicizia tra l’ereditierae il content creatorsia arrivata al capolinea. Perché? Per unadi coincidenze e circostanze che adesso vi spiegheremo. Stando a quanto apprendiamo da Novella 2000,avrebbe finito di registrare le puntate per lache racconta la sua vita. Laè intitolata “(e il resto scompare)” e ripercorre la vita e la carriera dell’ereditiera più famosa del mondo. Fra questi eventi anche il suo tanto chiacchierato e blindato matrimonio, al quale avrebbe preso parte anche. Non. Il content creator avrebbe partecipato anche all’addio al nubilato della, ...

trash_italiano : MA ICONIZE CENSURATO ?? #noneladurso - vodkainmyveins_ : RT @Zainsvoice__: Ma Iconize censurato o pixelato nella nuova serie di Elettra? Vi prego Tommaso lo deve sapere Hahahahahha #tzvip - writingvee : RT @Zainsvoice__: Ma Iconize censurato o pixelato nella nuova serie di Elettra? Vi prego Tommaso lo deve sapere Hahahahahha #tzvip - Zainsvoice__ : Ma Iconize censurato o pixelato nella nuova serie di Elettra? Vi prego Tommaso lo deve sapere Hahahahahha #tzvip - veryinutil : Iconize censurato da Barbarba D'Urso ed Elettra Lamborghini: ecco perché (FOTO) #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Iconize censurato

instaNews

La televisione non perdonaper il caso della finta aggressione omofoba, rivelatasi una messa in scena. Lo dimostra il fatto che l'influencer Marco Ferrero è stato letteralmenteda due programmi televisivi, che ......compare pixelato (a sinistra il video originale e a destra quello andato in onda) pic.twitter.com/tFjCrjiKhq " disagiotv (@disagio_tv) February 2, 2021 MA#noneladurso pic.Quel verme!”. Subito sono esplose le ipotesi che convergono tutte nella medesima direzione: secondo molti fan, Tommaso si sarebbe riferito ad Iconize, il cui vero nome è Marco che, com’è noto, è stato ...Marco Ferrero, l’influencer noto come Iconize, era finito al centro dello scandalo per una finta aggressione omofoba, in realtàinscenata da lui ...