Ibrahimovic | durissima richiesta alla Fifa | “Va fermato”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Lettera inviata ae Figc per puniredopo la lite con Lukaku nel derby di Coppa Italia e gli insulti vari Lo scontro duro tra Lukaku enel derby di coppa Italia della scorsa settimana sta facendo ancora rumore. Nelle prossime ore la procura federale si esprimerà in meritorissa tra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Smiltzo : Il Milan prima del derby avrà Crotone e Spezia, sarà durissima restargli incollati o a distanza ragionevole, soprat… - donnie_darko82 : Fallo di #Ibrahimovic ingenuo. Ora è durissima portarla a casa. #InterMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic durissima

ViaggiNews.com

... audio e ulteriori testimonianza) riterrà che ci sono gli estremi per sanzionaree Lukaku allora la punizione saràcome si evince dal punto 2 dell'articolo. Il calciatore che ...Il quadriennale, che scadrà il prossimo 30 giugno, ha messo aprova la solidità del club: ...di risanare i conti e investire solo su giovani promesse (eccezion fatta per Zlatan). ...Lettera inviata a Fifa e Figc per punire Ibrahimovic dopo la lite con Lukaku nel derby di Coppa Italia e gli insulti vari. ibra lukaku – foto dal web. Lo scontro duro tra Lukaku ...Ibrahimovic e Lukaku al centro di un'indagine della Procura Federale. I due attaccanti rischiano una sanzione più pesante dopo Inter-Milan.