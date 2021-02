I titoli di Libero e Giornale sull’operaio licenziato per il selfie con Salvini…e la realtà

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) La notizia è di oggi: Cristian Lanzi, l’operaio che era statoun anno fa dopo aver pubblicato uncon il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio a Minerbio (Bologna), è stato reintegrato. E non solo: l’azienda dovrà corrispondergli tutte e 12 le mensilità. Il 47enne era andato al raduno dei leghisti -essendo peraltro della Cgil- nei giorni in cui era in malattia. Era stato però inquadrato dalle videocamere di una tivù locale, e notato da alcuni colleghi. La voce era arrivata ai vertici dell’azienda per cui lavorava e quindi via alle pratiche per il licenziamento. Oggi la sentenza del giudice fa tornare Lanzi al lavoro, perché è vero che fosse in malattia, ma la foto era stata scattata fuori l’orario di reperibilità e -tra l’altro- il medico gli aveva consigliato di passare del tempo all’aria aperta. Ma il punto non è ...