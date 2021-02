I social network accetteranno mai l’accesso solo con Spid per i minori proposto dalla ministra Pisano? (Di martedì 2 febbraio 2021) Come assicurarsi che i minori di 13 anni non entrino su TikTok? Oggi, infatti, è facilissimo aggirare questo ostacolo previsto dalle privacy policy del social network cinese: basta registrarsi con un indirizzo mail di comodo e indicare, nella parte anagrafica, di avere un’età superiore a quella più bassa per poter avere accesso alla piattaforma. Il caso della bambina di Palermo (morta a 10 anni con una ipotesi investigativa che riguarda il ruolo della sua presenza su TikTok come possibile punto di partenza per il suo gesto estremo) ha riaperto il dibattito sul problema dei social network e dell’accesso da parte di ragazzi al di sotto di 18-16 e 13 anni. E allora si è tornato a parlare di Spid per minori, ovvero l’identità digitale (che al momento è a ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021) Come assicurarsi che idi 13 anni non entrino su TikTok? Oggi, infatti, è facilissimo aggirare questo ostacolo previsto dalle privacy policy delcinese: basta registrarsi con un indirizzo mail di comodo e indicare, nella parte anagrafica, di avere un’età superiore a quella più bassa per poter avere accesso alla piattaforma. Il caso della bambina di Palermo (morta a 10 anni con una ipotesi investigativa che riguarda il ruolo della sua presenza su TikTok come possibile punto di partenza per il suo gesto estremo) ha riaperto il dibattito sul problema deie delda parte di ragazzi al di sotto di 18-16 e 13 anni. E allora si è tornato a parlare diper, ovvero l’identità digitale (che al momento è a ...

