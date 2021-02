I radical chic accusano Zingaretti perché li ha chiamati radical chic: è una parola fascista… (Di martedì 2 febbraio 2021) Povero Nicola Zingaretti. Su Repubblica gli hanno detto che è un leader evanescente. Un ologramma. Lui ha provato a fare il duro: basta con i radical chic, è stata la sua replica. E i radical chic se la sono presa. Prima Concita De Gregorio, che non ha mai brillato per simpatia, ha reagito con esagerata permalosità, facendo notare che il massimo esponente del Pd è Giuseppe Conte e non Zingaretti. Ora ci si è messo pure Michele Serra con una piccata replica al segretario dem. Sempre su Repubblica. Serra: Zingaretti ha usato radical chic, termine di destra Mica va bene, pontifica Serra, il fatto che Zingaretti abbia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Povero Nicola. Su Repubblica gli hanno detto che è un leader evanescente. Un ologramma. Lui ha provato a fare il duro: basta con i, è stata la sua replica. E ise la sono presa. Prima Concita De Gregorio, che non ha mai brillato per simpatia, ha reagito con esagerata permalosità, facendo notare che il massimo esponente del Pd è Giuseppe Conte e non. Ora ci si è messo pure Michele Serra con una piccata replica al segretario dem. Sempre su Repubblica. Serra:ha usato, termine di destra Mica va bene, pontifica Serra, il fatto cheabbia ...

