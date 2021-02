I numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «In forte calo il tasso di positività: siamo a buon punto nel controllo della malattia» – Il video (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono sotto la soglia dei 10 mila i nuovi casi di Coronavirus registrati nel bollettino di oggi che scatta la fotografia della situazione dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano ancora 499 morti legate al Covid-19. Cala dell’1,6% il tasso di positività perché i numeri di oggi arrivano a fronte di +244.429 nuovi tamponi (tra molecolari e antigenici) che portano il tasso di positività al 3,95% (rispetto al 5,6% di ieri): su 100 tamponi elaborati, meno di 4 sono risultati positivi. «È il rapporto più basso dal 9 ottobre scorso», dice a Open è Gloria Taliani, infettivologa e ordinaria di Malattie infettive all’università La Sapienza di Roma. «Oggi siamo a un buon punto, anche se ci sono differenze notevoli ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono sotto la soglia dei 10 mila i nuovi casi di Coronavirus registrati nel bollettino di oggi che scatta la fotografiasituazione dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano ancora 499 morti legate al Covid-19. Cala dell’1,6% ildiperché idi oggi arrivano a fronte di +244.429 nuovi tamponi (tra molecolari e antigenici) che portano ildial 3,95% (rispetto al 5,6% di ieri): su 100 tamponi elaborati, meno di 4 sono risultati positivi. «È il rapporto più basso dal 9 ottobre scorso», dice a Open è Gloria, infettivologa e ordinaria di Malattie infettive all’università La Sapienza di Roma. «Oggia un, anche se ci sono differenze notevoli ...

