'I nostri figli stanno male per aver fatto il vaccino'. Due donne sparite dopo la denuncia in Cina (Di martedì 2 febbraio 2021) Repressione, scarse informazioni, allarmi dati in ritardo, dubbi sull'efficacia dei vaccini. Nuove accuse su e la . Il 10 gennaio l'ospedale di Wuhan, considerato l'epicentro della di , era strapieno ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Repressione, scarse informazioni, allarmi dati in ritardo, dubbi sull'efficacia dei vaccini. Nuove accuse su e la . Il 10 gennaio l'ospedale di Wuhan, considerato l'epicentro della di , era strapieno ...

riotta : 'Ritardo nei vaccini' è una frase: riempitela con i volti di nonni, nonne, padri, madri, sorelle, fratelli, figli,… - zazoomblog : I nostri figli stanno male per aver fatto il vaccino. Due donne sparite dopo la denuncia in Cina - #nostri #figli… - LFacciato : @ItaliaViva @matteorenzi Prima avete buttato i nostri figli in strada ed ora ci dite che state decidendo per il lor… - Toynagual40 : RT @riotta: 'Ritardo nei vaccini' è una frase: riempitela con i volti di nonni, nonne, padri, madri, sorelle, fratelli, figli, zii, zie, cu… - Blackskorpion4 : RT @riotta: 'Ritardo nei vaccini' è una frase: riempitela con i volti di nonni, nonne, padri, madri, sorelle, fratelli, figli, zii, zie, cu… -