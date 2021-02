I lettori di Tgcom24 scelgono medici e infermieri come persone dell' anno | foto simbolo le bare sui camion a Bergamo

gabgab_persiani : #27gennaio Per la prima volta ad Auschwitz la storia di un internato italiano. Per i lettori di Tgcom24, un'antepri… - BimbiMeb : RT @paoloroversi: 'Paolo Roversi si conferma una delle penne più forti del genere letterario che si muove dal giallo al poliziesco, dando v… - paoloroversi : 'Paolo Roversi si conferma una delle penne più forti del genere letterario che si muove dal giallo al poliziesco, d… -

Ultime Notizie dalla rete : lettori Tgcom24

TGCOM

Parola - Netta anche la 'vittoria' della parola dell'anno: è stata lockdown per il 34% dei. Il 17% ha optato per Dpcm come parola simbolo, mentre al terzo posto si piazza il termine ......perché in novembre ci sono stati eventi che hanno catalizzato maggiormente l'interesse dei, ... Quinto è, il quotidiano online di Mediaset, che comprende anche l'audience di SportMediaset ...Un romanzo di madri e di figlie, di amiche, sull’impietoso trascorrere del tempo, e su come nel ripercorrerlo si possano incontrare il perdono e la tenerezza, prima di tutto verso se stessi. E' questo ...Scusi Palamara, ma oggi che è stato radiato lei vede qualcuno che ha preso il suo posto? Domanda semplice, risposta lineare: "Se il Sistema funziona ancora, qualcuno sicuramente lo avrà già preso". Pa ...