I debiti con lo Stato non sono più un problema (Di martedì 2 febbraio 2021) Floriana Baldino - La legge 176/2020 ha reso possibile raggiungere un accordo di composizione della crisi omologato per i debiti con lo Stato anche senza adesione del fisco. Leggi su studiocataldi (Di martedì 2 febbraio 2021) Floriana Baldino - La legge 176/2020 ha reso possibile raggiungere un accordo di composizione della crisi omologato per icon loanche senza adesione del fisco.

MassimoPalm : @SilviaKin92 @AndreaP63093781 @Quirinale Finalmemte faremo i conti con la realtà! I debiti si pagano!!! - lucab962 : RT @ManuQ24916888: L' Italia non e' una Repubblica. E' una Corporation. Una societa' Con un bilancio. E i debiti li pagano i cittadini.… - MaMaurizi9 : RT @ManuQ24916888: L' Italia non e' una Repubblica. E' una Corporation. Una societa' Con un bilancio. E i debiti li pagano i cittadini.… - GianniCestra69 : RT @ManuQ24916888: L' Italia non e' una Repubblica. E' una Corporation. Una societa' Con un bilancio. E i debiti li pagano i cittadini.… - SoniaLaVera : RT @ManuQ24916888: L' Italia non e' una Repubblica. E' una Corporation. Una societa' Con un bilancio. E i debiti li pagano i cittadini.… -