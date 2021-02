I danni da mld di euro della politica estera fatta a caso (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni contro l'Arabia Saudita prese sull'onda della nota conferenza di Matteo Renzi a Riad nel bel mezzo della crisi ci costa miliardi di euro di esportazioni. Ma al Governo, preso da lotte interne e personali tutto questo non interessa, ignaro ed incurante delle conseguenze economiche e di rapporti internazionali. La recente revoca, attuata dal governo italiano, delle esportazioni di armamenti all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti pone un problema di non poco conto. Soprattutto se si prendono in considerazione le motivazioni fornite dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La nostra azione di governo è ispirata da valori e principi imprescindibili. Lo stiamo facendo anche in queste ore, lavorando con serietà e impegno. Oggi vi annuncio che il governo ha revocato le autorizzazioni in corso per l'esportazione di ... Leggi su panorama (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni contro l'Arabia Saudita prese sull'ondanota conferenza di Matteo Renzi a Riad nel bel mezzocrisi ci costa miliardi didi esportazioni. Ma al Governo, preso da lotte interne e personali tutto questo non interessa, ignaro ed incurante delle conseguenze economiche e di rapporti internazionali. La recente revoca, attuata dal governo italiano, delle esportazioni di armamenti all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti pone un problema di non poco conto. Soprattutto se si prendono in considerazione le motivazioni fornite dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La nostra azione di governo è ispirata da valori e principi imprescindibili. Lo stiamo facendo anche in queste ore, lavorando con serietà e impegno. Oggi vi annuncio che il governo ha revocato le autorizzazioni in corso per l'esportazione di ...

GiancarloGarci6 : RT @ElioLannutti: Derivati,Cassazione riapire il caso su ex ministri e vertici Mef. Stavolta non deve più vincere il “Sistema”, che si adop… - Giancar70336148 : RT @ElioLannutti: Derivati,Cassazione riapire il caso su ex ministri e vertici Mef. Stavolta non deve più vincere il “Sistema”, che si adop… - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Derivati,Cassazione riapire il caso su ex ministri e vertici Mef. Stavolta non deve più vincere il “Sistema”, che si adop… - Rinnovamento_FI : RT @novelliroberto: ?meno km ??meno sinistri??minori risarcimenti danni ?minori risarcimenti??minor prezzo #polizze Nel 2020 #assicurazioni… - FI_ultimissime : RT @novelliroberto: ?meno km ??meno sinistri??minori risarcimenti danni ?minori risarcimenti??minor prezzo #polizze Nel 2020 #assicurazioni… -