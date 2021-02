TuttoAndroid : Huawei brevetta un riconoscimento vocale mentre decollano le vendite di Mate 40 Pro -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei brevetta

TuttoAndroid.net

... parliamo di una cifra comunque intorno ai 1000$, ma comunque lontana dai circa 2000 richiesti da rivali come Samsung o. Via... è diventato fondamentale a partire dalla messa al bando diper opera del presidente uscente ... Xiaomi e Oppo approfondimento Xiaomiuno smartphone pieghevole con schermo a scorrimento ...Lo smartphone pieghevole cinese dovrebbe arrivare entro la fine del mese di febbraio. Ecco come dovrebbe essere secondo le indiscrezioni attuali ...Xiaomi ha recentemente brevettato un prototipo di occhiali intelligenti in grado di curare l'ansia e la depressione di chi li indossa.