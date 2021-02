Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Bolzano stende Klagenfurt e “blinda” il primo posto in classifica

Leggi su oasport

(Di martedì 2 febbraio 2021) Una grandissima prestazione per l’HCB Alto Adige Alperia che vince per 4-3 lo scontro diretto al vertice contro l’EC KAC e allunga a +5 punti ingenerale sugli austriaci. Rimangono da giocare solamente due turni di regular season della ICE2020-, per cui la prima posizione (che garantisce l’accesso diretto alla Champions) per i Foxes sembra ormai cosa fatta. La serata del PalaOnda ha visto una splendida partita tra due grandissime rivali, ma i padroni di casa hanno saputo rimontare per agguantare tre punti davvero di platino contro una rivale che, giova ricordarlo, era reduce da 6 successi consecutivi e 10 nelle ultime 11 uscite. HCB Alto Adige Alperia – EC KAC 4-3: il match inizia all’insegna dell’equilibrio, ma è...