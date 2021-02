“Ho avuto il Covid” | la drammatica confessione di Eleonora Pedron | lo ha raccontato solo adesso

RaiNews : 'I dati provenienti dal Sudafrica indicano che la variante presente in quel Paese sta causando un alto tasso di sec… - usato_di_sicuro : Arriva Draghi. con cui proprio oggi il Colle ha smentito d'aver avuto contatti E domani è convocato. Perchè il coll… - ThePRagno88 : @CaptanSpaulding @libterty_ @Corriere Buonasera, il covid si può curare a casa, fatto acclarato, il lockdown ha fat… - Bergamotto0 : @diMartedi @alebarbano Barbano secondo lei il covid avrebbe avuto paura di Draghi? - nemjoone : per la prima volta in 5? 6? anni ho avuto la febbre ???????? ovviamente non covid ma?????? sì?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : avuto Covid

Esquire Italia

In precedenza, durante la trasmissione 'Non è l'arena', l'infettivologo Bassetti hauno scontro in diretta con Mariano Amici, un medico contrario al vaccino... non è destinato a far rispettare il distanziamento sociale in tempi dibensì a evitare che ... Aster, non ho maiproblemi ad attuare politiche anti - degrado ma in questo caso non c'...Sorpresa molto gradita domenica, alla messa delle 10.30, in Duomo a Cologna. Il vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, ha celebrato... Scopri di più ...Lo stop ai voli per evitare il diffondersi della variante del virus. «Eravamo in visita ai suoceri, l’Italia si è dimenticata di noi» ...