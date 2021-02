Highlights Berrettini-Thiem | Italia-Austria | Atp Cup 2021 VIDEO

(Di martedì 2 febbraio 2021) Glie i colpi migliori del match tra Matteoe Dominic, valevole per, prima giornata del girone C dell’Atp Cup. Il romano ha siglato il pareggio azzurro asfaltando il numero 3 al mondo per 6-2 6-4. Dopo un inizio un po’ fiacco di primo set il romano strappa il servizio nel quinto e nel settimo game, chiudendo in scioltezza la parte finale del set. Nel secondo set non si arresta l’azzurro, che riesce a giocare bene anche la parte iniziale: con nove game di fila vinta riesce a portarsi sul 4-0.riesce a recuperare un break di svantaggio, ma è tutto vano dato cheè perfetto negli ultimi due turni di battuta. SportFace.

