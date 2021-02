Guidolin: 'De Laurentiis mi voleva al Napoli prima di Benitez' (Di martedì 2 febbraio 2021) Napoli - " Ho visto più volte giocare il Napoli in questa stagione, è una squadra che mi piace. Ha tecnica, fantasia e qualità, la guardo molto volentieri ". Francesco Guidolin , allenatore e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021)- " Ho visto più volte giocare ilin questa stagione, è una squadra che mi piace. Ha tecnica, fantasia e qualità, la guardo molto volentieri ". Francesco, allenatore e ...

Guidolin continua l'analisi tecnica: " Il Napoli ha caratteristiche precise: deve giocare in velocità con i suoi uomini migliori, ma ha anche una delle migliori difese del campionato, dunque è ben ...

"Il Napoli l’ho visto giocare più volte in questa stagione, ed è una squadra che mi piace perché ha tecnica,fantasia e qualità. È una squadra che ha coraggio e la guardo molto volentieri - queste le p ...

Francesco Guidolin fu contattato dal presidente Aurelio De Laurentiis: lo avrebbe voluto a Napoli prima dell'arrivo di Rafa Benitez.

