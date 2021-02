Guardia di Finanza, favoreggiamento immigrazione illegale arrestato professionista nel teramano (Di martedì 2 febbraio 2021) Teramo - Finanzieri della Compagnia di Giulianova, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, hanno eseguito un provvedimento di misura cautelare personale ai domiciliari nei confronti di un professionista residente nella provincia teramana nonché reale di sequestro preventivo di 90.000 € quale truffa ai danni dello Stato. L’arresto consegue ad una articolata attività investigativa svolta in sinergia con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo, con la quale è stato appurato che il professionista, depositario delle scritture contabili delle società coinvolte, in concorso con un Avvocato della provincia di Teramo sono riusciti ad ottenere, indebitamente, il rinnovo del permesso di soggiorno di 80 cittadini extracomunitari (originari della Tunisia, Marocco, Bangladesh). Tale illecito, è ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) Teramo - Finanzieri della Compagnia di Giulianova, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, hanno eseguito un provvedimento di misura cautelare personale ai domiciliari nei confronti di unresidente nella provincia teramana nonché reale di sequestro preventivo di 90.000 € quale truffa ai danni dello Stato. L’arresto consegue ad una articolata attività investigativa svolta in sinergia con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo, con la quale è stato appurato che il, depositario delle scritture contabili delle società coinvolte, in concorso con un Avvocato della provincia di Teramo sono riusciti ad ottenere, indebitamente, il rinnovo del permesso di soggiorno di 80 cittadini extracomunitari (originari della Tunisia, Marocco, Bangladesh). Tale illecito, è ...

matteosalvinimi : Vista la gravità e l'estensione di questo fenomeno, ben noto alla Guardia di Finanza, non si tratterebbe di 'discri… - CorriereQ : GUARDIA DI FINANZA: 94 PERSONE INDAGATE, ARRESTATO UN PROFESSIONISTA PER FAVOREGGIAMENTO ALLA PERMANENZA ILLEGALE D… - bassairpinia : NAPOLI. GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE 'BUONAVENTURA'. SGOMINATE TRE ORGANIZZAZIONI DI NARCOTRAFFICANTI PARTENOPEE.… - fattidinapoli : Napoli: Guardia di Finanza, operazione “Buenaventura”. Sgominate tre organizzazioni di n... - - MarcoM267 : @emmeemme__ Stipendi non pagati vs Plusvalenze fittizie. Arbitra la guardia di finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza Bolzano, corriere della droga arrestato con oltre due chili di marijuana

Durante l'attività, il cane antidroga della Guardia di Finanza "Gabbo" ha segnalato una persona di nazionalità nigeriana (residente in Austria), che era in procinto di salire su un treno diretto ad ...

Benzine "tagliate" con l'olio, evasione milionaria

PISA - Ulteriori sviluppi nell'indagine "Petroloro" , che ha portato alla scoperta di una frode milionaria nel settore della vendita di carburanti. La Guardia di Finanza di Pisa e e l'Ufficio delle Dogane di Pisa, in collaborazione, hanno accertato un'evasione di accisa per oltre 6,4 milioni di euro a carico di un deposito commerciale di prodotti ...

Controlli anti-Covid della Guardia di Finanza: elevate 17 sanzioni Livesicilia.it Droga a Malta, 10 arresti: ramificazioni con i clan di Torre Annunziata

Uno dei tre gruppi di narcotrafficanti sgominati dalla Guardia di Finanza di Napoli (Gico e Nucleo di Polizia Economico Finanziaria), quello facente capo alla famiglia Genovese, acquistava partite di ...

Falsa residenza in Svizzera: redditi occultati al fisco italiano per 9 milioni di euro

Catania – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’attività a contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti ...

Durante l'attività, il cane antidroga delladi"Gabbo" ha segnalato una persona di nazionalità nigeriana (residente in Austria), che era in procinto di salire su un treno diretto ad ...PISA - Ulteriori sviluppi nell'indagine "Petroloro" , che ha portato alla scoperta di una frode milionaria nel settore della vendita di carburanti. Ladidi Pisa e e l'Ufficio delle Dogane di Pisa, in collaborazione, hanno accertato un'evasione di accisa per oltre 6,4 milioni di euro a carico di un deposito commerciale di prodotti ...Uno dei tre gruppi di narcotrafficanti sgominati dalla Guardia di Finanza di Napoli (Gico e Nucleo di Polizia Economico Finanziaria), quello facente capo alla famiglia Genovese, acquistava partite di ...Catania – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’attività a contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti ...