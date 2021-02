Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta rivela il nome di un cantante molto famoso con cui ha avuto una storia di una notte (Di martedì 2 febbraio 2021) La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera ha riservato numerose sorprese, tra la proposta di matrimonio di Nello a Carlotta Dell’Isola, il televoto lampo di Alda D’Eusanio a rischio squalifica e la sorpresa di mamma Fariba a Giulia Salemi, di emozioni ce ne sono state per tutti. Anche Maria Teresa Ruta non è stata da meno e quando Alfonso Signorini le ha chiesto delle sue storie passate, la curiosità è salita alle stelle. Maria Teresa Ruta aveva in precedenza rivelato di aver avuto qualche storiella, tra la fine del suo rapporto con Amedeo Goria e prima di conoscere il suo attuale marito Roberto. Due di questi sono personaggi famosi che lei definisce intoccabili, mentre altri non sono altrettanto noti, ... Leggi su trendit (Di martedì 2 febbraio 2021) La puntata delVip di questa sera ha riservato numerose sorprese, tra la proposta di matrimonio di Nello a Carlotta Dell’Isola, il televoto lampo di Alda D’Eusanio a rischio squalifica e la sorpresa di mamma Fariba a Giulia Salemi, di emozioni ce ne sono state per tutti. Anchenon è stata da meno e quando Alfonso Signorini le ha chiesto delle sue storie passate, la curiosità è salita alle stelle.aveva in precedenzato di averqualche storiella, tra la fine del suo rapporto con Amedeo Goria e prima di conoscere il suo attuale marito Roberto. Due di questi sono personaggi famosi che lei definisce intoccabili, mentre altri non sono altrettanto noti, ...

