Grande Fratello Vip, la wedding planner rivela: "Walter e Andrea Zenga al matrimonio di Jacopo a Palermo, la verità è un'altra" (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo scorso venerdì l'atteso faccia a faccia.Walter Zenga e il figlio Andrea si sono rivisti al Grande Fratello Vip. Una serata di forti emozioni per il concorrente del noto reality show, che ha rivisto il padre dopo quasi due anni. L'ultimo incontro era avvenuto a giugno 2019 a Palermo, in occasione delle nozze del primogenito di Walter, Jacopo Zenga. All'interno della casa più spiata d'Italia, Andrea ha raccontato di aver scambiato col padre soltanto un saluto fugace in Sicilia.Una versione smentita dalla la wedding planner palermitana che ha curato quell'evento, Maria Macchiarella. "Posso raccontare quello che ho visto. Walter Zenga quel giorno ha ...

