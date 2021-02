Grande Fratello Vip, il pubblico salva Alda D’Eusanio dall’espulsione. La giornalista resta nella casa (Di martedì 2 febbraio 2021) . Con un televoto flash si mette fine al dibattito che aveva tenuto banco in questi giorni. Durante la diretta di lunedì 1 febbraio la D’Eusanio viene “perdonata” per aver usato la “N Words”. Alda D’Eusanio, entrata lo scorso venerdì nella casa del Grande Fratello Vip, ha subito creato “problemi” all’interno della casa. In un momento conviviale ha utilizzato scherzando la parola “Neg*o”, termine che è valsa la squalifica anche a Fausto Leali. Durante la diretta di Lunedì sera Alfonso Signorini mostra ad Alda D’Eusanio il video incriminato: «Tu sai che ci sono dei precedenti e un concorrente, ovvero Fausto Leali, è stato squalificato proprio per aver utilizzato questa tua stessa parola. Sappiamo che ci sono dei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 febbraio 2021) . Con un televoto flash si mette fine al dibattito che aveva tenuto banco in questi giorni. Durante la diretta di lunedì 1 febbraio laviene “perdonata” per aver usato la “N Words”., entrata lo scorso venerdìdelVip, ha subito creato “problemi” all’interno della. In un momento conviviale ha utilizzato scherzando la parola “Neg*o”, termine che è valsa la squalifica anche a Fausto Leali. Durante la diretta di Lunedì sera Alfonso Signorini mostra adil video incriminato: «Tu sai che ci sono dei precedenti e un concorrente, ovvero Fausto Leali, è stato squalificato proprio per aver utilizzato questa tua stessa parola. Sappiamo che ci sono dei ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - GrandeFratello : Una vera e propria forza della natura... Alda in questi primi giorni ha letteralmente infiammato la Casa. Ma, tra p… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - alemm1991 : RT @Libero_official: 'Quando torni a casa picchia la #Gregoraci. Tu non sai perché, lei sì'. Alfonso #Signorini e la battuta che gela Elisa… - Dalia51552942 : RT @Libero_official: 'Quando torni a casa picchia la #Gregoraci. Tu non sai perché, lei sì'. Alfonso #Signorini e la battuta che gela Elisa… -