Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio pronuncia la “n-word” ma il televoto la salva. Mario Balotelli furioso: “Ignoranza inaccettabile” (Di martedì 2 febbraio 2021) Alda D’Eusanio al centro delle polemiche per aver pronunciato la “n-word” durante una chiacchierata. La giornalista, appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip venerdì scorso, ha rischiato la squalifica, come già era successo a Fausto Leali. La concorrente però si è salvata grazie al televoto acceso per l’occasione: il 54% dei telespettatori ha voluto rimanesse nella casa. “Ci sono dei precedenti e un concorrente, ovvero Fausto Leali, è stato squalificato proprio per aver utilizzato questa tua stessa parola. Tu quella parola non l’hai rivolta ad una persona in particolare, ma è stata comunque una battuta infelice che, seppur involontariamente, può ferire”, ha spiegato Signorini prima di aprire il televoto. “Fino a qualche anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)al centro delle polemiche per averto la “n-” durante una chiacchierata. La giornalista, appena entrata nella Casa delVip venerdì scorso, ha rischiato la squalifica, come già era successo a Fausto Leali. La concorrente però si èta grazie alacceso per l’occasione: il 54% dei telespettatori ha voluto rimanesse nella casa. “Ci sono dei precedenti e un concorrente, ovvero Fausto Leali, è stato squalificato proprio per aver utilizzato questa tua stessa parola. Tu quella parola non l’hai rivolta ad una persona in particolare, ma è stata comunque una battuta infelice che, seppur involontariamente, può ferire”, ha spiegato Signorini prima di aprire il. “Fino a qualche anno ...

