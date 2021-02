Grande Fratello Vip: Alda D’Eusanio parla di Maria De Filippi e la regia stacca immediatamente – VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) I momenti di convivialità sono il sale del Grande Fratello Vip, sia perchè approfondiscono i rapporti con gli altri concorrenti, sia perchè spesso sono fonte di battute più o meno felici, incomprensioni ed uscite che infiammano il web. Alda D’Eusanio, il più recente acquisto della casa, lo sa bene, visto il rischio squalifica cui è andata incontro ieri sera. Alla fine, il Grande Fratello Vip, forte del risutato del televoto, l’ha graziata. Ebbene, protagonista di una conversazione con Dayane Mello, la rossa conduttrice chiede alla modella brasiliana chi stia meglio di lei, prendendo in causa Maria De Filippi, del cui stile di vita pare non nutrire Grande stima: Guarda se c’è qualcuno che sta meglio di te, dimmi un nome di una ... Leggi su trendit (Di martedì 2 febbraio 2021) I momenti di convivialità sono il sale delVip, sia perchè approfondiscono i rapporti con gli altri concorrenti, sia perchè spesso sono fonte di battute più o meno felici, incomprensioni ed uscite che infiammano il web., il più recente acquisto della casa, lo sa bene, visto il rischio squalifica cui è andata incontro ieri sera. Alla fine, ilVip, forte del risutato del televoto, l’ha graziata. Ebbene, protagonista di una conversazione con Dayane Mello, la rossa conduttrice chiede alla modella brasiliana chi stia meglio di lei, prendendo in causaDe, del cui stile di vita pare non nutrirestima: Guarda se c’è qualcuno che sta meglio di te, dimmi un nome di una ...

IlContiAndrea : “Grande Fratello Vip è un successo? No, lo è in una rete alle prese con i flop delle fiction e di Live Non è la D’U… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma punzecchia Dayane: per lei non merita di vincere - Lollysma : RT @twentyyearsgold: I genitori dei concorrenti del Grande Fratello si dovrebbero limitare a pensare ai propri figli e non a quelli degli a… -