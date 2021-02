Grande Fratello Vip 5, Samantha De Grenet accusata di omofobia per il commento sui baci saffici (VIDEO) (Di martedì 2 febbraio 2021) I fan del Grande Fratello Vip 5 sono infuriati per una frase omofoba detta da Samantha De Grenet dopo che era stata trasmessa una clip dei baci saffici tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Su Samantha De Grenet piovono accuse di omofobia dai fan del: ieri sera durante la diretta televisiva è stata trasmessa una clip con i baci saffici tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che ha suscitato un commento poco carino dell'ex modella. Samantha De Grenet non è mai stata molto amata dalla comunità LGTB, l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 in passato parlando del gay pride aveva detto tra l'altro: "non credo sia una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021) I fan delVip 5 sono infuriati per una frase omofoba detta daDedopo che era stata trasmessa una clip deitra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. SuDepiovono accuse didai fan del: ieri sera durante la diretta televisiva è stata trasmessa una clip con itra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che ha suscitato unpoco carino dell'ex modella.Denon è mai stata molto amata dalla comunità LGTB, l'attuale concorrente delVip 5 in passato parlando del gay pride aveva detto tra l'altro: "non credo sia una ...

