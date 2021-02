Granato (M5S) subito all’attacco: “Niente governo tecnico con noi dentro” (Di martedì 2 febbraio 2021) La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato, su Facebook, lancia subito l'attacco dopo l'annuncio del Quirinale della convocazione di Mario Draghi per mercoledì alle 12 per dargli l'incarico di formare un nuovo governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura, su Facebook, lancial'attacco dopo l'annuncio del Quirinale della convocazione di Mario Draghi per mercoledì alle 12 per dargli l'incarico di formare un nuovo. L'articolo .

