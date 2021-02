Governo, Tajani: maggioranza Ursula non esiste (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Non esiste la sostanziale unità del Paese se manca mezzo Paese. La maggioranza Ursula in Italia non esiste. Si è realizzata a Bruxelles perché a guida Partito Popolare Europeo, che ha vinto le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Nonla sostanziale unità del Paese se manca mezzo Paese. Lain Italia non. Si è realizzata a Bruxelles perché a guida Partito Popolare Europeo, che ha vinto le ...

Antonio_Tajani : ++IL GOVERNO NON SI OCCUPA DEI TEMI CONCRETI CHE RIGUARDANO GLI ITALIANI++ #omnibusla7 #1febbraio - Antonio_Tajani : È stato perso un mese di tempo ed ora vogliono fare un #governo fotocopia. #tg2post - Antonio_Tajani : Imprese che chiudono e aumento della disoccupazione. Eppure chi è al governo continua a perdere tempo per ricomporr… - eErgaOmnes : RT @marioerdrago: E dopo Zanda (PD), Tajani (FI) e Renzi (IV) ecco che pure i responsabili sono per un governo di Confindustria Tutta tatt… - niclanrg : RT @MediasetTgcom24: Governo, Tajani: maggioranza Ursula non esiste -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Tajani Governo, Tajani: maggioranza Ursula non esiste

Lo dice il vicepresidente di Fi Antonio Tajani ad Affaritaliani.it, sull'ipotesi che Forza Italia possa partecipare a un governo con Pd, M5S e Italia Viva ma senza Lega e Fratelli d'Italia.

Tavolo di governo, Conte ter in alto mare: si tratta fino alle 15 | Tajani: 'Maggioranza Ursula non esiste'

Lo dice il vicepresidente di Fi Antonio Tajani sull'ipotesi che Forza Italia possa partecipare a un governo con Pd, M5S e Italia Viva ma senza Lega e Fratelli d'Italia. 02 feb 12:00 Grasso (Leu): "...

Governo, Tajani: maggioranza Ursula non esiste TGCOM Governo, Tajani: maggioranza Ursula non esiste

"Non esiste la sostanziale unità del Paese se manca mezzo Paese. La maggioranza Ursula in Italia non esiste. Si è realizzata a Bruxelles perché a guida Partito Popolare Europeo, che ha vinto le elezio ...

Governo, diretta. Fine lavori alle 15. Giustizia: Iv e M5S divisi sul “Lodo Orlando”

Governo, diretta. Slitta alle 15 (dalle 13) la chiusura dei lavori del tavolo di confronto alla Camera. I rappresentanti dei partiti che partecipano ai lavori hanno chiesto un prolungamento ...

Lo dice il vicepresidente di Fi Antonioad Affaritaliani.it, sull'ipotesi che Forza Italia possa partecipare a uncon Pd, M5S e Italia Viva ma senza Lega e Fratelli d'Italia.Lo dice il vicepresidente di Fi Antoniosull'ipotesi che Forza Italia possa partecipare a uncon Pd, M5S e Italia Viva ma senza Lega e Fratelli d'Italia. 02 feb 12:00 Grasso (Leu): "..."Non esiste la sostanziale unità del Paese se manca mezzo Paese. La maggioranza Ursula in Italia non esiste. Si è realizzata a Bruxelles perché a guida Partito Popolare Europeo, che ha vinto le elezio ...Governo, diretta. Slitta alle 15 (dalle 13) la chiusura dei lavori del tavolo di confronto alla Camera. I rappresentanti dei partiti che partecipano ai lavori hanno chiesto un prolungamento ...