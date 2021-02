Governo, stallo sulla Giustizia. Fico atteso al Quirinale dopo le 19 – LIVE (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di Governo, le consultazioni di Roberto Fico: al via il tavolo di lavoro sul programma. Il Presidente della Camera Roberto Fico ha lavorato senza sosta per due giorni e mezzo procedendo prima con le consultazioni e poi con un tavolo di maggioranza per arrivare alla stesura di un contratto di Governo da presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tavolo di lavoro sul programma Il Presidente della Camera Roberto Fico ha convocato per le 9.30 del 1 febbraio un tavolo di lavoro al quale prendono gli esponenti delle principali forze politiche che dovrebbero andare a formare la nuova maggioranza di Governo. I lavori sono andati avanti anche nella giornata del 2 febbraio, con il Presidente della Camera Roberto Fico atteso al ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di, le consultazioni di Roberto: al via il tavolo di lavoro sul programma. Il Presidente della Camera Robertoha lavorato senza sosta per due giorni e mezzo procedendo prima con le consultazioni e poi con un tavolo di maggioranza per arrivare alla stesura di un contratto dida presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tavolo di lavoro sul programma Il Presidente della Camera Robertoha convocato per le 9.30 del 1 febbraio un tavolo di lavoro al quale prendono gli esponenti delle principali forze politiche che dovrebbero andare a formare la nuova maggioranza di. I lavori sono andati avanti anche nella giornata del 2 febbraio, con il Presidente della Camera Robertoal ...

