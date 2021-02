Governo, sospeso il tavolo della maggioranza. Boschi: “Passi avanti? No” (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Si sono da poco conclusi i lavori del tavolo della maggioranza sul programma di Governo. Una sosta per poi riprendere intorno alle 15, con nel mezzo una riunione del gruppo di Italia Viva. Proprio una delle principali esponenti del partito di Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, uscendo dalla sala Della Lupa di Montecitorio, ha risposto con un secco “no” a chi le chiedeva se ci fossero stati passi avanti a seguito del vertice. Per Bruno Tabacci invece, a fine giornata verrà redatto un verbale con l’esito dei lavori da consegnare al presidente della Camera, Roberto Fico. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Si sono da poco conclusi i lavori del tavolo della maggioranza sul programma di Governo. Una sosta per poi riprendere intorno alle 15, con nel mezzo una riunione del gruppo di Italia Viva. Proprio una delle principali esponenti del partito di Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, uscendo dalla sala Della Lupa di Montecitorio, ha risposto con un secco “no” a chi le chiedeva se ci fossero stati passi avanti a seguito del vertice. Per Bruno Tabacci invece, a fine giornata verrà redatto un verbale con l’esito dei lavori da consegnare al presidente della Camera, Roberto Fico.

